Kayseri ve Sivas'tan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri ve Sivas'tan Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Kayseri ve Sivas'tan Mehmetçiğe destek

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi ile Sivas İl Genel Meclisi toplantılarında İdlib şehitleri anıldı, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Kayseri ve Sivas'tan Mehmetçiğe destek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi ile Sivas İl Genel Meclisi toplantılarında İdlib şehitleri anıldı, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP'nin İdlib'de düzenlenen saldırıyı kınayan ortak bildirisi okundu.

Bildiriyi okuyan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bu konuda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla ortak bildiriye imza attıklarını belirtti.

İdlib şehitlerini rahmetle anan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Acımız büyük. Hiçbir kelime bu acımızı ifadede yeterli değil. Bu hain ve alçak saldırıyı Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Kahraman Türk ordusunun tarihte olduğu gibi bugün de kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ve çok üstün başarı ile yerine getirdiğine olan inancımız tamdır."

Sivas

Sivas İl Genel Meclisi'nin mart ayı toplantısı özel oturumla başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk bayraklarıyla donatılan ve muharip gazilerin konuk olduğu toplantıda, İdlib şehitleri anılarak Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mesajları verildi.

İl Genel Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, Türk milletinin devletine ve ordusuna hep güvendiğini belirtti.

Bahar Kalkanı Harekatı'na da güvenlerinin sonsuz olduğunu vurgulayan Ayhan, Sivas'ta herkesin yekvücut olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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