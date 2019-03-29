Kayseri Voleybol Karması, Analig'de Türkiye Finaline Kaldı
33 dakika önce
Anadolu Yıldızları Ligi'nde (Analig) Eskişehir'de oynanan yarı final maçlarını namağlup tamamlayan Kayseri erkek karması Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.
Anadolu Yıldızları Ligi'nde (Analig) Eskişehir
'de oynanan yarı final maçlarını namağlup tamamlayan Kayseri
erkek karması Türkiye
finallerine katılma hakkı elde etti.
Eskişehir'de düzenlenen Voleybol Anadolu Yıldızları Ligi yarı final maçlarında İzmir
'i 3-0 ve Adana
'yı 3-0 mağlup eden Kayseri ekibi Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Antrenör Sami Soysal nezaretinde başarılı maçlar çıkaran Kayseri ekibi tek yenilgisini ise 3-1'lik sonuçla İstanbul
ekibine karşı aldı. Bu başarısı ile 23- 27 Nisan
tarihleri arasında Sinop
'ta yapılacak Türkiye Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanan Kayseri erkek takımı önemli bir başarıya imza atmış oldu. Yarı finallerde yer alankayseri kız karması ile oynadığı 3 maçta 2 yenilgi 1 galibiyet alarak 3. sırayı aldı ve Türkiye finallerinde mücadele etme hakkını elde edemedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:07 Kaynak: İHA
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