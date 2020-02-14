Kayseri yamaç paraşütü yapmak için dağa tırmanan dağcı, mahsur kaldı - Son Dakika

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Kayseri yamaç paraşütü yapmak için dağa tırmanan dağcı, mahsur kaldı
6 saat önce
KAYSERİ Yamaç paraşütü yapmak için dağa tırmanan dağcı, mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
KAYSERİ Yamaç paraşütü yapmak için dağa tırmanan dağcı, mahsur kaldı
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