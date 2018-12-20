Son Dakika Haberleri: Kayseri Yargıtay, 5 Kişinin Öldüğü Cezaevi Aracındaki Yangın Davasında Beraat Kararını Bozdu

Kayseri Yargıtay, 5 Kişinin Öldüğü Cezaevi Aracındaki Yangın Davasında Beraat Kararını Bozdu

12 saat önce

Kayseri Yargıtay, 5 kişinin öldüğü cezaevi aracındaki yangın davasında beraat kararını bozdu(YENİDEN)(ARŞİV)(Tür: Yurt)

Kayseri Yargıtay, 5 kişinin öldüğü cezaevi aracındaki yangın davasında beraat kararını bozdu(YENİDEN)(ARŞİV)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:19 Kaynak: DHA

Yargıtay, Güncel
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