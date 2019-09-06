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Kayseri yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

21 dakika önce

Yatak odasındaki özel bölmede yakalandıKAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D. adlı kadın (26), kaldığı evin yatak odasındaki dolabın arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D. adlı kadın (26), kaldığı evin yatak odasındaki dolabın arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, E.D.'nin merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokakta bulunan apartman dairesinde kaldığını belirledi. Evde arama yapan ekipler, E.D.'yi evin yatak odasındaki dolap arkasına yapılmış özel bölmede saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:40 Kaynak: DHA
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