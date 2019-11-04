Kayseri'ye 1-0 kaybeden Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
6 saat önce
Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Kadir Has Stadı'ndaki mücadeleden 57'nci dakikada Umut Bulut'un bulduğu gol ile galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından 23: 30'da kalkan uçak ile İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesi, taraftarlarınca coşkulu bir şekilde karşılandı.
Meşaleler yakan sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla da desteklerini bir kez daha gösterdiler.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:26
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