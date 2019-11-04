Son Dakika Haberleri: Kayseri'ye 1-0 kaybeden Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Son Dakika Spor Kayseri'ye 1-0 kaybeden Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Kayseri'ye 1-0 kaybeden Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

6 saat önce

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Kayseri'ye 1-0 kaybeden Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama, System.String[]

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Kadir Has Stadı'ndaki mücadeleden 57'nci dakikada Umut Bulut'un bulduğu gol ile galip ayrıldı.


Karşılaşmanın ardından 23: 30'da kalkan uçak ile İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesi, taraftarlarınca coşkulu bir şekilde karşılandı.


Meşaleler yakan sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla da desteklerini bir kez daha gösterdiler.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:26 
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