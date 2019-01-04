Son Dakika Haberleri: Kayseri'ye 26'lık Transfer

Kayseri'ye 26'lık Transfer

1 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna takviye yaptı.

Kayseri'ye 26'lık Transfer, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna takviye yaptı. 26 yaşındaki Amerikalı ile anlaşma sağlandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. 26 yaşındaki Odyssey Sims ile sezon sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla sözleşme yapıldı. Dün anlaşma sağlanan ve gece geç saatlerde Kayseri'ye gelen Amerikalı basketçi, bugün Bellona Kayseri Basketbol takımına katılacak.

İHA muhabirine açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "2015-2016 sezonunda kadromuzda yeralan 26 yaşındaki Odyssey Sims ile anlaşmaya vardık. Guard olarak nitelendirilen 1 numara mevkinde forma giyen Sims, gücümüze güç katacaktır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ifunanya Debbıe Ibekwe'yi transfer ederek önemli bir adım attıklarını dile getiren Ahmet Bozbey, "Ligimizi ve takımımızı bilen Sims transferi ile şimdilik takviye konusuna noktayı koyduk. Artık tamamen lig maçlarına konsantre olacağız" yorumunda bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Türkiye, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor
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