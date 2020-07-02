Kayseri'ye 27 ülkeden şifa bulmak için geliyorlar - Son Dakika

Kayseri'ye 27 ülkeden şifa bulmak için geliyorlar

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip hastanelerinde, son iki yılda 27 ülkeden 116 hastaya sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip hastanelerinde, son iki yılda 27 ülkeden 116 hastaya sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

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Kısa süre önce göreve başlayan Prof. Dr. Taşdemir, yazılı açıklamasında, sağlık hizmetlerine hızlı erişim imkanının gözden geçirilmesini dilediklerini, bunları yaparken kalite standartlarına değer vererek hizmet edeceklerini belirtti.

ERÜ'nün 2016 yılından beri sağlık turizmine katkıda bulunduğunu aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip olan hastanelerimiz, 27 ülkeden gelen hastalara sağlık turizmi sunmaktadır. Son iki yıl içeresinde 116 hastaya sağlık hizmeti verildi. Bahreynli hastalar ilk sırada yer alıyor. Bahreyn Krallığı ile protokolümüz var. Bahreyn'i Irak, Umman gibi ülkeler takip ediyor. Bizim amaçlarımızdan biri de sağlık turizmini daha da geliştirmek ve bu kapsamda alınacak tedbirleri hızlı bir şekilde gözden geçirerek iyileştirmek olacaktır."

Prof. Dr. Taşdemir, ERÜ hastanelerinin Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinin öncüsü konumunda olduğunu da vurguladı.

Hastanelerinin modern tıbbın tüm imkanlarını yakından takip ettiğini ve ileri teknolojiyi kullandığını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) tarafından akredite edilmiş, kamu hastaneleri içinde Avrupa ve dünya standartlarında akredite edilmiştir. Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Merkezi de JACIE tarafından akredite edilmiş, Avrupa ve dünya standartlarında ülkemizde JACIE sertifikasına sahip olan ilk ve tek merkezdir. Hastanelerimiz, TS-EN-ISO 9001: 2015 ve IQ Net Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Bunun yanında merkez laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Doku Tipleme Laboratuvarı ise The European Fedaration of Immunogenetics (EFI) tarafından akredite edilmiştir. Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) gibi son derece değerli merkezimiz var. Hastanelerimiz kalite standartları uyum sürecinde de 94 puan almıştır."

Prof. Dr. Taşdemir, hayırseverlerin üniversitede çok büyük emekleri bulunduğunu anımsatarak, Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesinin altıncı ve yedinci katlarında önemli tadilatlar yapıldığını, kalite standartlarına uyum çerçevesi içerisinde yeni yoğun bakım, ameliyathaneler ve yeni bir servis oluşturulduğunu aktardı.

Hayırseverlere katkıları için teşekkür eden Başhekim Taşdemir, özellikle salgın süresince fedakarca çalışan, emeklerini esirgemeyen, sağlıklarını hiçe sayan sağlık personelini de tebrik etti.

Erciyes Üniversitesi, Bahreyn, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:49 Kaynak: AA

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