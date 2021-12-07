Kayseri'de 4. OSB çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente yapılacak 4. organize sanayi bölgesi çalışmaları hakkında Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya, Büyüksimitci ile Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş katıldı.

Burada konuşan Vali Günaydın, 4. organize sanayi bölgesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, yüzlerce firmanın burada faaliyet göstereceğini, Kayseri ve ülke ekonomisi ile istihdamına katkı sunacaklarını kaydetti.

Büyüksimitci de Vali Günaydın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.