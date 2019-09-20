Son Dakika Haberleri: Kayseri'ye Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü Açılıyor
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Kayseri'ye Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü Açılıyor

1 saat önce

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hukuk işlemleri üzerine çalışan ve adli vakaların çözümünü kolaylaştırıcı işlevi olan Adli Tıp Kurumu'nun ilimizde açılması adına çalışmalar hızlandı.

Kayseri'ye Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü Açılıyor, System.String[]

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hukuk işlemleri üzerine çalışan ve adli vakaların çözümünü kolaylaştırıcı işlevi olan Adli Tıp Kurumu'nun ilimizde açılması adına çalışmalar hızlandı.


Kayseri'ye açılması planlanan Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nün yer tespiti için ilimize gelen Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Aslıyüksek'e ziyaretleri esnasında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli eşlik etti.


İlk olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı makamında ziyaret eden Aslıyüksek ve Benli, daha sonra Cumhuriyet Savcısı Akın ile beraber Kayseri Devlet Hastanesi Kampüsü içerisine kurulması planlanan Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün yeri için incelemelerde bulundular. Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Aslıyüksek ve Akın'a günün hatırası olarak Kayseri Devlet Hastanesi logolu şilt takdim etti.


Daha sonra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret eden Aslıyüksek ve Benli, ilimizde kurulması planlanan Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü ile alakalı fikir alışverişinde bulundular. - KAYSERİ

Devlet Hastanesi, Adli Tıp Kurumu, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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