Kayseri'de iç ve dış hat uçak seferleri artacak - Son Dakika

SunExpress'in mart ayında başlayan 2021 yaz sezonunda Antalya, İzmir, Amsterdam, Basel, Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Munich ve Stuttgart'tan Kayseri'ye haftada 10 direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin ile Bölge Temsilcisi Murat Katran, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'a bölge uçuşları hakkında bilgiler veren Özpekin, Türkiye ve Avrupa arasında tarifeli direkt uçuşlarla en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri olduklarını belirtti.

Özpekin, bu kapsamda mart ayında başlayacak 2021 yaz sezonunda Kayseri'ye Antalya ve İzmir'den iç hat, Amsterdam, Basel, Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Munich ve Stuttgart'tan dış hat olmak üzere haftada 10 direkt uçuş yapılacağını ifade etti.

Kayseri-Antalya seferlerini haftada 4'e çıkardıklarını aktaran Özpekin, İzmir ve Antalya üzerinden Kayseri çıkışlı 43 dış hat destinasyonuna bağlantı verdiklerini bildirdi.

Başkan Büyükkılıç da Kayseri'den Avrupa'ya uçuş sayılarının artmasının turizm açısından sevindirici olduğunu belirterek, SunExpress'e teşekkür etti.

Büyükkılıç, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen, 18 uçağın park edebileceği Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapım projesinde de inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.