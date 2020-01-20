Kayseri'ye beklenen kar yağdı - Son Dakika

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından beklenen kar yağışı başladı.



Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile beraber kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı. - KAYSERİ