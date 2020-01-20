Kayseri'ye beklenen kar yağdı - Son Dakika

Kayseri'ye beklenen kar yağdı
26 dakika önce
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından beklenen kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından beklenen kar yağışı başladı.
Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile beraber kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı. - KAYSERİ
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