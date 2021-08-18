Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırsever Celal Küçükşahin ile protokol imzaladı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırsever Celal Küçükşahin katıldı. Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için destek ve katkı verdiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar birçok alanda önemli hayırlara imza atan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Kayserimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu hizmetlerini daha iyi yürütebilmek için bu çalışmaları kurumlarımızla, belediyelerimizle devam ettiriyoruz. Gerek büyükşehir belediyemiz gerek ilçe belediyelerimiz, kamu kurumlarımız ihtiyaç duyulan bölgelerde eğitimden sağlığa birçok alanda hayırseverlerimizin yapmış olduğu tesislerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da; "Kocasinan'ımız da ki bütün mahallelerimizin her bir noktasındaki aile sağlığı merkezlerinin gerek planlanması gerek hayırsever anlaşmaları gerekse şu anda yürütülmekte olan plan süreçleriyle ilgili çalışmaları tamamlamış vaziyetteyiz" diye konuştu. Hayırsever Celal Küçükşahin ise yapılan hizmetlerin vatandaşa ve devlete hayırlı olmasını temenni ederek, bu tesisin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Kocasinan İlçesi Erkilet Osmangazi Mahallesine yapılacak olan "Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi"nin yapımına ilişkin protokolü Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Hayırsever Celal Küçükşahin birlikte imzaladı. - KAYSERİ