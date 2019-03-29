Kayseri'ye İnemeyen Yolcu Uçağı Ankara'ya İndi

Kayseri seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Kayseri Erkilet Havalimanı'na inemeyince, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

İSTANBUL- Kayseri seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Kayseri Erkilet Havalimanı'na inemeyince, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.



Türk Hava Yolları'na ait 'TK 2016' sefer sayılı uçak, Kayseri'ye gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalktı. Saat 12.55 civarında Kayseri Erkilet Havalimanı'na inmesi planlanan uçak, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle iniş yapamadı. Kayseri hava sahasında birkaç tur atan uçağın pilotu, Ankara'ya yönlendirildi. Uçak, saat 13.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.



- Kayseri

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