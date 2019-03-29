Son Dakika Haberleri: Kayseri'ye İnemeyen Yolcu Uçağı Ankara'ya İndi

Kayseri'ye İnemeyen Yolcu Uçağı Ankara'ya İndi

47 dakika önce

Kayseri seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Kayseri Erkilet Havalimanı'na inemeyince, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kayseri'ye İnemeyen Yolcu Uçağı Ankara'ya İndi, System.String[]
İSTANBUL- Kayseri seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Kayseri Erkilet Havalimanı'na inemeyince, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türk Hava Yolları'na ait 'TK 2016' sefer sayılı uçak, Kayseri'ye gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalktı. Saat 12.55 civarında Kayseri Erkilet Havalimanı'na inmesi planlanan uçak, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle iniş yapamadı. Kayseri hava sahasında birkaç tur atan uçağın pilotu, Ankara'ya yönlendirildi. Uçak, saat 13.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:20 Kaynak: DHA

Erkilet, Ankara, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Trafikteki Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın Kadın Polis, Polis Nişanlısını Tabancayla Vurup İntihar Etti Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:07:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'ye İnemeyen Yolcu Uçağı Ankara'ya İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]