Kayseri'ye Kayak Similasyon Merkezi talebi

Kayseri Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Nejat Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile görüşerek Kayseri'ye Kayak Similasyon Merkezi talebinde bulundu.

Kayseri'de kayak sporunun eksikliğini hissettiği Kayak Similasyon Merkezi'nin yapılması için ilk adım atıldı. Kayseri Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Nejat Türkmenoğlu, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ederek bu talebi dile getirdi. Ziyaret hakkında bilgi veren Türkmenoğlu, "Sayın bakan yardımcımız ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik.Kendisine son yıllarda Kayseri'nin kayak sporunda yaptığı atılımları anlattık. Kendisi gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi. Kayak ve kış sporları konusunda önemli bilgiler verdi. Biz de kendi fikirlerimizi dile getirdik. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Biz de bu görüşmede ilimizdeki eksikleri dile getirerek desteklerini istedik. Bu isteklerimiz ile sayın bakan yardımcımızın çok yakından ilgilenmesi bizleri memnun etti" diye konuştu. - KAYSERİ