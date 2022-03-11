Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi

11.03.2022 09:32

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı.

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi

KAYSERİ Kayseri'de etkisini gösteren mart karı kenti beyaza bürürken, ilde eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, sabaha karşı arttı. Yağan kar ile beraber kent beyaza bürünürken, sürücülerde karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı. Sabaha yoğun kar yağışı ile uyanan vatandaşlarda, karın bereket olduğunu söyleyerek, mutluluklarını dile getirdi.

Öte yandan, etkisini artıran kar yağışı ile beraber kentteki bütün ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi, kamuda çalışan hamile, engelli ve gazi personellerde idari izinli sayıldı. Ayrıca, Kayseri Üniversitesi'nde de kar yağışı nedeniyle üniversitenin merkez ve ilçe kampüslerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi
Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi
Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi

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Kayseri, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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