Son Dakika Haberleri: Kayseri'ye Macera ve Adrenalin Parkı

Kayseri'ye Macera ve Adrenalin Parkı

17 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, merkez 3 ilçede macera ve adrenalin parkı yapılacağını bildirdi.

Kayseri'ye Macera ve Adrenalin Parkı, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, merkez 3 ilçede macera ve adrenalin parkı yapılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde macera ve adrenalin parkı yapacaklarını belirtti.

Merkez 3 ilçede, 227 mahalle bulunuğunu aktaran Büyükkılıç, buradaki parkların özel donatımlı olduğunu kaydetti.

Yeni bir çalışmayla eğlence, macera ve heyecan uyandıran alanları da kente kazandıracaklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Hem çocukların hem de ailelerin mutlu olacağı macera ve adrenalin parkı inşa edeceğiz. Her biri 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak parkımız eğlenceli, öğretici ve heyecan verici olacak. Bunun için gerekli projeler hazırlandı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA

AK Parti, Merkez, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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