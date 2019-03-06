Kayseri'ye Macera ve Adrenalin Parkı

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, merkez 3 ilçede macera ve adrenalin parkı yapılacağını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, merkez 3 ilçede macera ve adrenalin parkı yapılacağını bildirdi.



Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde macera ve adrenalin parkı yapacaklarını belirtti.



Merkez 3 ilçede, 227 mahalle bulunuğunu aktaran Büyükkılıç, buradaki parkların özel donatımlı olduğunu kaydetti.



Yeni bir çalışmayla eğlence, macera ve heyecan uyandıran alanları da kente kazandıracaklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Hem çocukların hem de ailelerin mutlu olacağı macera ve adrenalin parkı inşa edeceğiz. Her biri 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak parkımız eğlenceli, öğretici ve heyecan verici olacak. Bunun için gerekli projeler hazırlandı." ifadelerini kullandı.

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