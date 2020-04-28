Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar sofralarının vazgeçilmezi - Son Dakika
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Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar sofralarının vazgeçilmezi

14 dakika önce

Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar sofralarının vazgeçilmeziPASTIRMA ve sucuğuyla ünlü Kayseri'de yaklaşık 100 yıldır ramazan ayında üretilen 'sucuk içi', iftar sofralarını süslüyor.

Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar sofralarının vazgeçilmezi

PASTIRMA ve sucuğuyla ünlü Kayseri'de yaklaşık 100 yıldır ramazan ayında üretilen 'sucuk içi', iftar sofralarını süslüyor. Kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen sucuk içinin kilosu 70-80 TL arasında satılıyor.

Kayseri'de yaklaşık 100 yıldır üretilen sucuk içi, Ramazan ayında sadece Kayseri ve ilçelerinde iftar sofralarından tüketilen özel bir lezzet. Geçmiş yıllarda 'irişkik' adıyla yapılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen ara sıcak yemeği. Kayseri'de ramazan pidesi kadar öneme sahip olan sucuk içi, Kayseri Pastırmacılar ve Sucukçular Çarşısı'ndaki tezgahta yerini aldı.

'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KABURGA ETİNDEN YAPILMASIDIR'

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, sucuk içinin özel bir baharat karışımından yapıldığını belirterek, "Sucuk içi büyükbaş hayvanın kaburga bölgesindeki etle beraber yapılır. Makineden sucuk gibi çok ince çekilmez. İki çekimlik yapılır. En büyük özelliği kaburga etinden ve kendi yağıyla beraber yapılır. Özel bir baharat karışımı vardır. Sucuğa bakılarak kısmen yağlıdır ve sarımsağı fazladır. Kayserililer de baharatı çok sever. Sucuğun da acısını çok severler. Bir gelenek olduğu için sucuk içi kısmen acı yapılır ve kısmen de yağlı olduğu için iftarlarda sofralara sunulur. Aynı zamanda çok da sevilerek yenilir. En büyük özelliklerinden birisi de yağlı ve biraz acılı olmasıdır" dedi.

SUCUK İÇİ KAYSERİ'YE ÖZGÜDÜR'

Sucuk içinin ramazan ayında Kayseri'de çok tüketildiğini kaydeden Tokluman, "Bir restorana veya misafirliğe de gitseniz sucuk içi iftarda olmazsa olmazımızdır. Sucuk içi Kayseri'ye özgüdür ve sıcak yenir. Türkiye'nin her yerinde sucuk yapılır ve imal edilir. Ramazan ayında Kayseri ve yerel halkı, sucuk içini kendisi yapar. Kısmen mağazalarda yapılır ve satılır. Bu ürün ramazan ayında Kayseri'ye özgü bir üründür. Yaklaşık 100 yıldır sucuk ile tarihçesi bellidir. Ağırlıklı bu ürün ramazan ayında tüketilmektedir. Sucuk içi fiyatlarımız ise bu sene 70 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Kayseri'de sucuktan çok sucuk içine bu aylarda rağbet olur" diye konuştu.

Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar sofralarının vazgeçilmezi

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:29 Kaynak: DHA


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