Kayseri'ye özgü "sucuk içi" ramazan sofralarına lezzet katıyor - Son Dakika
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Kayseri'ye özgü "sucuk içi" ramazan sofralarına lezzet katıyor

20.04.2022 11:51
Kayseri'ye özgü "sucuk içi" ramazan sofralarına lezzet katıyor

Kayseri'nin yöresel lezzeti olan ve ramazana özel üretilen "sucuk içi" iftar ve sahur sofralarının katığı oluyor.

Kayseri'nin yöresel lezzeti olan ve ramazana özel üretilen "sucuk içi" iftar ve sahur sofralarının katığı oluyor.

Kıymanın özel baharatlarla buluşturulmasıyla yapılan, sindirimi kolay karışıma sahip "sucuk içi", Kayserili ailelerin iftar sofralarında ara sıcak olarak tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor.

"İrişkik" adıyla da anılan, büyükbaş hayvanın döş ve boşluk kısmından çekilen kıymaya bir kilogram için 2 baş sarımsak, 2 yemek kaşığı acı toz biber, 2 yemek kaşığı tatlı toz biber, 2 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı yenibahar, yarım çay bardağı su katılarak hazırlanan sucuk içi tavada kavrularak tüketiliyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, AA muhabirine, Kayseri'ye has lezzet olan sucuk içinin ramazanda iftar ve sahur sofralarında sıkça tüketildiğini söyledi.

"Ramazanda sucuk içi daha çok tercih edilir"

Elle yoğrulan ve dinlendirildikten sonra tüketilen sucuk içinin sucuğa göre daha yağlı ve acı oranının yüksek olduğunu belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri, pastırma ve sucuğun anavatanı. Kayseri'de ramazan ayı geldiğinde evlerde sucuktan ziyade sucuk içi tercih edilir. Sucuk içinin sucuktan farkı baharatı biraz daha eksik, acısı fazla. Sarımsak da az kullanılır. Kayseri'de üretilen sucuk içi büyükbaş hayvanın döş ve boşluk denilen kısmından alınan etten kıyma çekilerek elde ediliyor. Özel baharatlarla yaklaşık 1 saat elle yoğrulur ve dinlendirilir. Sucuk içi biraz daha sucuğa nazaran yağlı olur. Bağırsak içerisine girmediğinden yağı kusmaz, tavada lezzete dönüşür."

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Ramazan, Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'ye özgü 'sucuk içi' ramazan sofralarına lezzet katıyor - Son Dakika


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