Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilçedeki yatırım ve projeleri inceledi - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ile birlikte ilçede tamamlanan yatırımları ve hayata geçirilecek projeleri inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı 360 Kafe, Altıntepe Semt Kütüphanesi, Zincidere Göleti Mesire Alanı ve Mevlana 32 derslikli ilkokul başta olmak üzere tamamlanan ve yapımı devam eden camileri, parkları, aile sağlığı merkezlerini ve sosyal tesisleri gezen heyet ayrıca Ali Dağı Füniküler Sistem Hattı güzergahına giderek burada projeyle ilgili Başkan Yalçın'dan bilgi aldı.

İncelenen projelerle ilgili düşüncelerini aktaran Yıldız, her bir projenin ayrı bir öneme ve değere sahip olduğunun altını çizerek, Başkan Yalçın'ın birçok farklı konuda çok güzel işlere imza attığını ifade etti.

Başkan Yalçın'ın Kayseri'ye renk kattığını kaydeden Yıldız, "Gerçekten bunu vatandaşımız da söylüyor. Ali Dağı Füniküler Hattı projesi Kayseri'mizin sanayide, ticarette ve turizmde ve birçok sektörde çıtasını daha da yükseltecektir. Kayseri'nin tanıtımı ile alakalı çok ciddi katkı koyacak. Başta siz olmak üzere bütün ekibinizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın da gece gündüz Talas için çalıştıklarını vurguladı.