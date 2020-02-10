Kayseri'ye sağlık ve gıda alanında iki yeni yatırım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayseri'ye sağlık ve gıda alanında iki yeni yatırım - Son Dakika Ekonomi

Kayseri'ye sağlık ve gıda alanında iki yeni yatırım

6 saat önce

Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneğinin (KANKA) "Umudunu Kaybetme Hayata Tutun Projesi" ile Birleşik Kafkasya Derneğinin "Sarıoğlan ve Pınarbaşı İlçelerinde Kadın Üreticilerin Elinden Geleneksel Peynir Üretim Tesislerinin Kurulması Projesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Anadolu...

Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneğinin (KANKA) "Umudunu Kaybetme Hayata Tutun Projesi" ile Birleşik Kafkasya Derneğinin "Sarıoğlan ve Pınarbaşı İlçelerinde Kadın Üreticilerin Elinden Geleneksel Peynir Üretim Tesislerinin Kurulması Projesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Vali Şehmus Günaydın, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, KANKA tarafından uygulanacak 1 milyon lira bütçeli projede, kanser hastası çocuklar iyileştirilirken onların en temel ihtiyacı olan oyun oynamalarının sağlanması, sosyalleşmeleri ve diğer toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Diğer proje kapsamında ise yaklaşık 1,1 milyon lira bütçeyle peynir işleme tesisi kurulacağını belirten Günaydın, bölgenin ve toplulukların kültürünün bir parçası olan yöresel peynirlerin daha modern şartlarda kontrollü olarak üretilmesinin ve kırsal kesimde yaşayanların gelirlerinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Günaydın, Pınarbaşı Belediyesinin "Çerkez peyniri"ne coğrafi işaret belgesi alınmasına yönelik çalışmalarının da sürdürdüğünü kaydetti.

KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü de bugünlerde en önemli amaçlarının yüzde 35'i tamamlanan Çocuk Kanser ve Kemik İliği Nakli Hastanesinin inşaatını bitirmek olduğunu söyledi.

Karakükcü, bu hastaneyi KANKA vasıtasıyla yapıp Erciyes Üniversitesine devredeceklerini anımsattı.

ORAN tarafından kabul edilen projede, yeni hastanede kanserli çocukların rahat edebilecekleri sosyal alanların geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Karakükcü, "İnşallah bu proje kanserli çocukların yüzünü güldürür, onları mutlu eder ve biraz daha hayata bağlar." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, iki projenin de önemli olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından proje sözleşmeleri imzalandı.

Törene, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü de katıldı.

Kayseri'ye sağlık ve gıda alanında iki yeni yatırım

Sarıoğlan, Kafkasya, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:27 Kaynak: AA
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