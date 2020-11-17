Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in acı haberi Kayseri'de yaşayan ailesine verildi.

Silopi ilçesinde Habur Çayı Irak sınır hattında yaşanan olayda, Piyade Teğmen Burhan Sönmez, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayında akıntıya kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 10 gün önce evlendiği öğrenilen Sönmez'in acı haberi Kayseri'de yaşayan ailesine verildi. Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesindeki Kıvılcım Sokağa gelen askeri personeller aileyi teselli etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Sönmez'in yarın Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.