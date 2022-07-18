Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Kayseri'ye şehit ateşi düştü

18.07.2022 11:55
Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi baba evine ulaştı.

Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi baba evine ulaştı.

Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü.

Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştırıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Nefika Bozkurt, acı haberle üzüntüye boğuldu. Şehit Bozkurt'un, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
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