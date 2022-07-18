Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştırıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Nefika Bozkurt, acı haberle üzüntüye boğuldu. Şehit Bozkurt'un, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

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