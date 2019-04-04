Son Dakika Haberleri: Kayseri'ye Tahsis Edilen Personel Barınma Çadırları Acil Durumlar İçin Hazır

Kayseri'ye Tahsis Edilen Personel Barınma Çadırları Acil Durumlar İçin Hazır

2 saat önce

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yurtiçi ve yurtdışı afet ve olağandışı durumlarda kullanılmak üzere Kayseri'ye tahsis edilen personel barınma çadırı ve diğer malzemeler Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr.

Kayseri'ye Tahsis Edilen Personel Barınma Çadırları Acil Durumlar İçin Hazır, System.String[]
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yurtiçi ve yurtdışı afet ve olağandışı durumlarda kullanılmak üzere Kayseri'ye tahsis edilen personel barınma çadırı ve diğer malzemeler Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Eray Çınar tarafından yerinde değerlendirildi.

Tahsis edilen bir ünite personel barınma çadırı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney'in öncülüğünde, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Ali Altun, 11. Bölge UMKE Sorumlusu Nazif Gümüşsoy ve UMKE gönüllüleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası otopark alanına kuruldu.

Ünite Personel Barınma Çadırı ve diğer malzemelerin değerlendirilmesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Eray Çınar'a, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney eşlik ettiler.

Heyet daha sonra Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binasında, Kayseri'de kurulması planlanmış olan, yurtdışı operasyonlar lojistik merkezi hakkında görüş alışverişinde bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:44 Kaynak: İHA

Eray Çınar, Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Güncel
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