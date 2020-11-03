Kayseri'ye Yeni Bir Eğitim Kompleksi - Son Dakika

Kayseri'ye Yeni Bir Eğitim Kompleksi

03.11.2020 14:44
Kayseri'ye Yeni Bir Eğitim Kompleksi, System.String[]

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından Melikgazi ilçesinde yaptırılacak olan 16 derslikli ortaokul ve ilkokul ile Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli anaokulu, kapalı spor salonu ile açık spor sahalarına ait eğitim kompleksinin yapımına ilişkin protokol Vali Şehmus...

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından Melikgazi ilçesinde yaptırılacak olan 16 derslikli ortaokul ve ilkokul ile Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli anaokulu, kapalı spor salonu ile açık spor sahalarına ait eğitim kompleksinin yapımına ilişkin protokol Vali Şehmus Günaydın tarafından imzalandı.

Valilikte düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile hayırsever Osman Ulubaş katıldı.

Vali Günaydın imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırsever Osman Ulubaş'ın artık gelenek haline gelen yeni bir okulunun temel atma töreni için bir araya geldiklerini ifade ederek, okulların yapımında emeği geçen belediyelere ve hayırsevere teşekkür etti.

Hayırsever Osman Ulubaş'ın eğitimden sağlığa birçok alanda katkı ve destekleri olduğunu ifade eden Vali Günaydın, "Hepinizin bildiği gibi hayırsever Osman Ulubaş, son yıllarda bir okul bittikten sonra hemen diğer okulun protokolünü yapıp temelini atıyordu. Bunu değiştirdik artık, bunu daha ileriye taşıdık ve okulumuz bitmeden ikinci, üçüncü okulumuza başlıyoruz. Bugün bir eğitim kompleksinin protokolü için bir araya geldik. Başta Osman Ulubaş Beyefendi olmak üzere değerli ailesine teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilimizde eğitimden, sağlığa kadar bir çok alanda önemli katkıları var " diye konuştu.

2023 yılı vizyonunda yer alan bütün illerin tekli eğitime geçmesi hedefini daha önce gerçekleştirmek için 2022 yılını hedef koyduklarını ifade eden Vali Günaydın, " Şu anda hedefimizde her hangi bir sapma yok, Osman Ulubaş gibi hayırseverlerimizle, Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle, Milli Eğitim Bakanlığımızla ihtiyacımız olan dersliklerin bir kısmını gerçekleştirdik ve okullarımızı eğitim hayatına kazandırdık. Tekli eğitime geçmek için yaklaşık 1700 dersliğe daha ihtiyacımız var. İnşallah hep beraber tamamlayıp çocuklarımızı tekli eğitime geçirelim diye gayret gösteriyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada, hayırseverlerimizin yatırımlar için kendilerini teşvik ettiğini ifade ederek, okullarımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yapmış olduğu konuşmada, " Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan alana hayırseverimiz Osman Ulubaş tarafından iki okul yaptırılacak, kapalı spor salonunu Büyükşehir Belediyemiz tarafından ve Anaokulu ile çevre düzenlemesi de Melikgazi Belediyemiz tarafından yapılacak. Başta Valimiz Sayın Şehmus Günaydın ve hayırseverimiz olmak üzere katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayırsever Osman Ulubaş ise protokolünü imzaladıkları okulların yapımına bir an önce başlamak istediklerini ifade ederek, " Başta Valimiz Sayın Şehmus Günaydın olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Melikgazi ilçemize yaptırılacak olan eğitim kompleksinin yapımına ilişkin protokole Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile hayırseverimiz Osman Ulubaş birlikte imza koydu. - KAYSERİ

Kayseri'ye Yeni Bir Eğitim Kompleksi
Kayseri'ye Yeni Bir Eğitim Kompleksi
Kayseri'ye Yeni Bir Eğitim Kompleksi
Kayseri'ye Yeni Bir Eğitim Kompleksi

Mustafa Palancıoğlu, Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Protokol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'ye Yeni Bir Eğitim Kompleksi - Son Dakika


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