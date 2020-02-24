Kayseri'ye yeni sağlık yatırımları - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi, Tomarza, Yahyalı, Develi ve İncesu ilçelerinde yeni sağlık tesisleri yaptırılacak.

Yeni yatırımlar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, 14 Mayıs'ta ihalesi yapılacak Tomarza Sağlık Kompleksinin, 8 aile hekimliği birimi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve toplum sağlığı merkezini içerisinde barındıracağını belirtti.

Sağlık Kompleksinin inşaatının 2021 yılında tamamlanmasının planlandığını vurgulayan Benli, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İncesu Süksün ve Develi Şıhlı mahallelerine yaptırılacak aile sağlığı merkezlerinin ihalelerinin de 13 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini kaydetti.

Benli, Yahyalı 75. Yıl Mahallesi sağlık ocağının yenilenerek, iki katlı ve bin 544 metrekare kapalı alanı bulunan aile sağlığı merkezine dönüştürülmesinin planlandığını, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatının ihalesinin ise Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mayıs'ta yapılacağını aktardı.