Kayseri'ye yeni TOHM müjdeleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek adına hayata geçirilen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Projesi kapsamında Kayseri'ye Güreş ve Cimnastik branşları eklendi.

Olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması için kurulan Olimpik Hazırlık Merkezleri Kayseri'de gündüzlü olarak Yüzme, Atletizm ve Taekwondo branşlarında hizmet veriliyor.

04.03.2021 tarihli Genel Müdürlük oluruyla Kayseri'de Cimnastik ve Güreş branşlarının açılmasına karar verilmesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç ile toplantı gerçekleştirerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; "Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) olarak ilimizde Yüzme, Atletizm ve Taekwondo branşlarında sporcularımıza hizmet vermekteyiz. Güreş ve Cimnastik branşlarında da artan başarı ve dereceler ile birlikte 04.03.2021 tarihli Genel Müdürlük oluruyla ilimizde faaliyet göstermeleri uygun görüldü. Yüzme, Atletizm ve Taekwondo branşlarında olduğu gibi geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek üzere Güreş ve Cimnastik branşında da sporcularımıza en iyi şekilde eğitim vereceğiz. Buradan ilimize ve ülkemize hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum" dedi. - KAYSERİ