Son Dakika Haberleri: Kayseri 'Yeşil Reçete' Operasyonunda Gözaltına Alınan 20 Kişi Adliyede

Kayseri 'Yeşil Reçete' Operasyonunda Gözaltına Alınan 20 Kişi Adliyede

59 dakika önce

'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyedeKayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.

'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyede

Kayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, 4 gün önce Kayseri merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişinin sorgusunun devam ettiği soruşturma kapsamında, firari olan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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