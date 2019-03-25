Son Dakika Haberleri: Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda Şekerspor ile Kocasinan Şimşek Temsil Edecek

Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda Şekerspor ile Kocasinan Şimşek Temsil Edecek

7 dakika önce

Kayseri U-17 Ligi Play-Off maçları sona erdi.

Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda Şekerspor ile Kocasinan Şimşek Temsil Edecek, System.String[]
Kayseri U-17 Ligi Play-Off maçları sona erdi. İlk iki sırayı alan Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Şimşekspor takımları Kayseri'yi U-17 Futbol Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

İki grup halinde 22 takımın katılımı ile başlayan Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde yer aldıkları gruplarda ilk 3 sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı kazandı. Altı takımın katılımı ile tek devreli lig usulüne göre oynanan Play-Off maçları sonunda Kayseri Şekerspor 13 puan ile ilk sırayı alırken, Kocasinan Şimşekspor ise yine 13 puan ve averajla ikinci sırayı aldı. Böylece iki takım Kayseri'yi U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etmiş oldu. İki takımın mücadele edeceği grup merkezleri ve tarihler önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

Kocasinan, Türkiye, Kayseri, Spor
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