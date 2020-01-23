Kayseri yıkılan tarihi camiden geriye minaresi kaldı - Son Dakika
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Kayseri yıkılan tarihi camiden geriye minaresi kaldı

6 saat önce

Yıkılan tarihi camiden geriye minaresi kaldıKAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 1567 yılında yaptırılan, ancak bakımsızlıkta dolayı yıkılan Mahpeyker Hatice Hatun Camii'den geriye, minarenin şerefeye kadar olan bölümü kaldı.

Yıkılan tarihi camiden geriye minaresi kaldı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 1567 yılında yaptırılan, ancak bakımsızlıkta dolayı yıkılan Mahpeyker Hatice Hatun Camii'den geriye, minarenin şerefeye kadar olan bölümü kaldı. Tarihci yazar Mustafa Cingil, "1954 yılında basıma çıkan Kayseri Türk Anıtları kitabında bu caminin hem resmi hem de bütün ölçüleri bulunuyor. En azından o ölçüler dikkate alınarak burası yeniden ayağa kaldırılabilir" dedi.

Osman padişahı 2'nci Selim döneminde Kayseri'den sorumlu Musa Paşa'nın kızı Mahpeyker Hatice Hatun tarafından 1567 yılında İpek yolu üzerinde bulunan Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi'nde cami yaptırıldı. Mahpeyker Hatice Hatun adını alan camii, o dönem uzun yıllar hizmet verdi. Fakat, daha sonra bakımsızlıktan harabeye dönüşen tarihi camii zamanla yıkıldı. Camiden geriye sadece yıkılmak üzere olan minarenin şerefeye kadar olan bölümü kaldı.

'GÖRÜNTÜSÜ HARABE ŞEKLİNDEDİR'

Tarihçi yazar Mustafa Cingil, caminin Osmanlı döneminde yapıldığını söyleyerek, "Caminin İpek yolu üzerinde bulunması nedeniyle muhakkak yanında Kervansaray'da vardır. Fakat şu an ki görüntüsü ile harabe şekildedir. Caminin kendisinden geriye hiçbir şey kalmamış. Sadece şerefiye kısmına kadar olan minare günümüze kadar gelmiş" dedi.

Yıkılan caminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Cingil, "Buranın tekrar ihyası gerekiyor. Fakat mevcut görüntüsüyle zor gibi görünüyor. 1930'lu yıllarda mimar, arkeolog Albert Gabriel, Anadolu'da Türk anıtlarının teker teker envanterini çıkarmış, ölçümlerini yapmış ve resimlerini almıştır. 1954 yılında basıma çıkan Kayseri Türk Anıtları kitabında bu caminin hem resmi hem de bütün ölçüleri bulunuyor. En azından o ölçüler dikkate alınarak burası yeniden ayağa kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

Kayseri yıkılan tarihi camiden geriye minaresi kaldı

Hatice Çarpar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:26 Kaynak: DHA
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