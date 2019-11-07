Son Dakika Haberleri: Kayseri, yıllık yüzde 7 oranla Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor
Son Dakika Güncel Kayseri, yıllık yüzde 7 oranla Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor

Kayseri, yıllık yüzde 7 oranla Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor

6 saat önce

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Danışmanlık Hizmetleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ortak çalışma yapılabilecek konularla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Kayseri, yıllık yüzde 7 oranla Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor, System.String[]

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Danışmanlık Hizmetleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ortak çalışma yapılabilecek konularla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda özellikle turizm alanındaki gelişmeye vurgu yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'yi turizm şehri yapma yönündeki çalışmalarının şehrin bu alandaki gelişmesine önemli bir ivme kazandırdığı görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Danışmanlık Hizmetleri tarafından yapılan kapsamlı sunumda turizmdeki gelişmeye de vurgu yapıldı.


Sunumda Kayseri ile ilgili yapılan kapsamlı değerlendirmeler yer aldı. Kayseri'nin sanayi, tarım ve hayvancılık, hizmet sektörü gibi alanlarda gösterdiği performans ve bu alanlardaki tespitlere yer verilen sunumda, Kayseri'nin turizmde son beş yılda Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğü ve yıllık %7 oranında büyüme yakaladığı belirtildi. Sunumda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek çalışma alanlarıyla ilgili Başkan Memduh Büyükkılıç'a bilgiler verildi. - KAYSERİ

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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