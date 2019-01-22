Son Dakika Haberleri: Kayseri Yks'de 4. Oldu

Kayseri Yks'de 4. Oldu

1 saat önce

Kayseri, 2018 Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sonuçlarına göre ülke sıralamasında 4. oldu.

Kayseri Yks'de 4. Oldu, System.String[]
Kayseri, 2018 Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sonuçlarına göre ülke sıralamasında 4. oldu.

2018 yılında ilk defa uygulanmaya başlanılan YKS'ye ait yayımlanan istatistiklere göre, Kayseri'den 43 bin 586 kişi bu sınava girerken tercih hakkı kazanan 35 bin 654 öğrenciden 24 bin 490 kişi tercih yaptı.

Tercihler sonunda 9 bin 067 kişi lisans, 5 bin 825 kişi ise önlisans programına yerleşirken Kayseri, bu sonuçlarla 593 bin 864 başarı sırası ortalamasıyla Türkiye dördüncüsü olmayı başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kayseri, Güncel
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