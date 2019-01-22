Kayseri Yks'de 4. Oldu
1 saat önce
Kayseri, 2018 Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sonuçlarına göre ülke sıralamasında 4. oldu.
Kayseri
, 2018 Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS
) başarı sonuçlarına göre ülke sıralamasında 4. oldu.
2018 yılında ilk defa uygulanmaya başlanılan YKS'ye ait yayımlanan istatistiklere göre, Kayseri'den 43 bin 586 kişi bu sınava girerken tercih hakkı kazanan 35 bin 654 öğrenciden 24 bin 490 kişi tercih yaptı.
Tercihler sonunda 9 bin 067 kişi lisans, 5 bin 825 kişi ise önlisans programına yerleşirken Kayseri, bu sonuçlarla 593 bin 864 başarı sırası ortalamasıyla Türkiye
dördüncüsü olmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:00 Kaynak: AA
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