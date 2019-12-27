Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı - Son Dakika

Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı

6 saat önce

Yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattıKayseri-Sivas karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı.

Yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı

Kayseri- Sivas karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı. Trafiği tehlikeye düşüren dana, trafik ekibinin çabası sonucu yoldan çıkarıldı.

Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana, bir süre sonra karayoluna çıktı. Dana, yol kenarında koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen trafik ekibi, trafiği yavaşlatarak aksatan danayı yoldan çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan, polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.

Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı

Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
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