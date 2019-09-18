Son Dakika Haberleri: Kayseri Yolspor'a 4 yeni transfer
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Kayseri Yolspor'a 4 yeni transfer

44 dakika önce

Kayseri Yolspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Yolspor'a 4 yeni transfer, System.String[]

Kayseri Yolspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.


Turuncu-Siyahlılar hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesi son olarak Kayseri Erciyesspor'da forma giyen İzzet Karagül, Göktuğ Berathan Şeker ve Niğde Borspor'dan 2001 doğumlu ikizler İbrahim Bingül ve İsmail Bingül'ü renklerine bağladı. 4 yeni isim Kayseri Yolspor ile sözleşme imzaladı ve takımla birlikte çalışmalara başladılar. - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Mehmet Özet, Kayseri, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
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