Kayseri Yolspor Antrenörü Mehmet Susamış Açıklaması

Kayseri Yolspor antrenörü Mehmet Susamış, farklı kazandıkları Belsinspor maçı sonrasında iddialı konuştu.



Antrenör Mehmet Susamış, "Lige çok iyi hazırlanamadık. Sezon başı iyi çalışamadığımız için bugün ki müsabakadan 3 puan almak zorundaydık. 4 hafta sonunda dörtte iki yapmak zorundaydık. Güzel bir müsabaka oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Özellikle hakemler de güzel bir müsabaka yönettiler" dedi.



Susamış, "Kayseri Yolspor bu ligin güzel takımlarından biri. Her sene şampiyonluğa oynuyor. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk. Kısa zamanda daha toparlanıp daha iyi çalışıp diğer maçlara konsantre olacağız. Oynayacağımız diğer maçları da kazanacağız" diye konuştu.



Kayseri Yolspor futbolcusu Batuhan Çelik: "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz"



Kayseri Yolspor'un başarılı savunma oyuncusu Batuhan Çelik, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi.



Esen Makine Belsinspor karşısında kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Batuhan Çelik, "Gerçekten zorlu bir karşılaşmaydı. Belsinspor'da iyi bir takım. Bizimde zaten kalitemiz belli. Ligin ilk 3 haftasını kötü sonuçlar aldık. Sonrasında ise kendimize geldik. Toparlanmamız gerektiğini biliyorduk. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Ona yakışır bir şekilde mücadele ettik rakip takımı da kutluyorum iyi mücadele ettiler" dedi. - KAYSERİ