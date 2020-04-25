Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış: "Maçların oynanmasından yanayız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış: 'Maçların oynanmasından yanayız' - Son Dakika Spor

Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış: "Maçların oynanmasından yanayız"

6 saat önce

Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış, "Kurallara uyduğumuz zaman, bu salgını atlattığımız zaman maçlar oynanır diye ümit ediyorum" dedi.

Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış:

Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış, "Kurallara uyduğumuz zaman, bu salgını atlattığımız zaman maçlar oynanır diye ümit ediyorum" dedi.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, liglerin bir an önce başlamasını arzu ediyor. 39 puanla ligde 6. sırada yer alan Kayseri Yolspor, müsabakaların başlayacağı zamanı merakla bekliyor. Turuncu Siyahlı ekip, liglerin oynanarak tamamlanmasını arzu ediyor. Kayser Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış, "Kurallara uyduğumuz zaman, bu salgını atlattığımı zaman herhalde ligler tamamlanır diye ümit ediyorum. 4 hafta kaldı zaten ligin tamamlanmasına. Liglerimizin oynanmasından yanayız. Sağlık her şeyden önemli tabi ki. Güzel günlere tekrardan kavuşacağımızı umut ediyorum. Sahalarımızda yeniden hep beraber olacağız" dedi.


Teknik Direktör Mehmet Susamış, "Geçen sezon Yahyalıspor ile çekiştik ve ligi ikinci sırada bitirdik. Bizim yönetimimiz aldığı kararların her zaman arkasındadır. Sezon başında biz geçen sezon ki kadromuzu korumuş olsaydık ligde şimdi daha farkı yerde olurduk. Elimizdeki kadroyu sezon başı muafız edemedik. Kayseri futbol camiasında maddiyat öne çıkıyor. Bizim kulübün aldığı bazı kurallar var. Hiç bir oyuncumuza peşinat vermiyoruz. Sporcular da peşinat istediği veya başka takımdan peşinat aldığı için burayı tercih etmediler. Peşinat veren kulüplere 12 tane sporcumuz gitti. Giden oyuncular yerine biz 13 tane transfer yaptık. Müsabakaların başlamasına 1 hafta kala yaptık bu transferleri. Sezon başını hiç iyi geçiremedik Fikstür de zor idi. Ligdeki puan durumunda üst sıralarda olan takımlarla oynadık ve puan kaybı olunca ligden biraz uzaklaştık. Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Develispor maçı bizim kırılma maçımızdı. Develispor maçında aldığımız mağlubiyet sonrası yönetim toplandı ve ligden üst tarafından uzaklaşınca dediler ki bizimde alt yapımız var. Alt yapıya 5-6 yıldır emek veriyorum. Ligden uzaklaşınca bazı oyuncularda kendi istekleri ile gitmek istediler. Çok büyük aksaklıklar yaşadık ve bu aksaklıklar üzerine ligden uzaklaştık. Şu durumda konumumuz pek iyi değil. Kalan 4 maçımızı kazandığımız zaman ben inanıyorum ki ligi üst sıralarda tamamlayacağız" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:17 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı         
14:49
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım         
14:05
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu         
13:31
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti         
13:29
'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi 'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi         
13:29
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de         
13:26
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor         
13:12
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi         
13:05
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 17:05:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış: "Maçların oynanmasından yanayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]