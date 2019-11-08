Son Dakika Haberleri: Kayseri Yolspor zirvede kararlı
Son Dakika Spor Kayseri Yolspor zirvede kararlı

Kayseri Yolspor zirvede kararlı

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Kayseri Yolspor zirvede kararlı, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de şampiyonluk yarışı içerisinde olan Kayseri Yolspor, ligin 8.haftasında Pazar günü Kayseri Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 4 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Turuncu-Siyahlılar Demirspor maçını kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Son haftalarda hem aldığı sonuçlar hem de oynadığı iyi futbol ile dikkat çeken Kayseri Yolspor, lider Develispor ile arasında sadece 5 puan bulunuyor. Kayseri Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Turuncu-Siyahlılar maç saatini beklemeye başladı.Bu maçta puan kaybı yaşamayacaklarını belirten Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış, "Yolumuz şampiyonluk. Zor bir fikstürü geride bıraktık. Ligde artık puan kaybetmek istemiyoruz. Kayseri Demirspor maçını kazanarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.


Kayseri Yolspor ile Kayseri Demirspor arasında Pazar günü Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan karşılaşma saat 10.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada! Kırmızı kart gören Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik Ersun Yanal'dan tek değişiklik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:54:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Yolspor zirvede kararlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]