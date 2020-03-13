Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika

Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı

6 saat önce

Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de otobüs terminalleri, ibadethaneler, alışveriş merkezleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı, System.String[]

Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de otobüs terminalleri, ibadethaneler, alışveriş merkezleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, binlerce yolcunun kullandığı Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüm yazıhaneler, oturma alanları, tuvaletler ve dükkanlarda dezenfeksiyon yapıldı.

Yaşanan virüs salgınında vatandaşların etkilenmemesi için salgın geçene kadar kamuya açık bütün mekanlarda dezenfeksiyonun aralıksız süreceği bildirildi.

Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Belediye, bütün camilerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon başlattı.

Cuma namazı öncesi başlatılan çalışmanın namazdan sonra da devam edeceği, ayrıca halkın yoğun kullandığı alanlarda da yapılacağı bildirildi.

Kırşehir

Kırşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali, İkizarası Kent Park, ibadethaneler ve alışveriş merkezlerini dezenfekte etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Başar Altuntaş, son 3 gündür Kovid-19'a karşı temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

Belirli periyotlarla halkın yoğun kullanımında olan alanlarda bakteri ve virüslere karşı ilaçlama yapıldığını belirten Altuntaş, "Otobüs terminalimiz başta olmak üzere ibadethanelerde, alışveriş merkezlerinde, Kent Park'ta ve diğer parklarda ilk tur dezenfekte çalışmalarımızı tamamladık. Belirli aralıklarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Nevşehir

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, kentte vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon başlattı.

Kentteki alışveriş merkezleri ve kafeler ile dinlenme ve spor tesislerinde püskürtmeli ve buharlı makinelerle bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engellemek amacıyla dezenfekte işlemi yapıldı.

Öte yandan, Ürgüp Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bireysel hijyenin kesintisiz sürdürülebilmesi için su borcu bulunan abonelere yönelik "su kesme" işlemini 1 Haziran'a kadar erteledi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüse karşı alınacak tedbir ve uygulama topyekun fayda sağlayacaktır. Halkımızın sağlığı ve hijyeni bizler için çok kıymetli ve önceliklidir. Bu doğrultuda Ürgüp Belediyesi olarak su aboneliklerinden kaynaklı borçlara yönelik durdurma kararı aldık." dedi.

Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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