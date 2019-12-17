Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de 489 bin 300 dekar arazi toplulaştırıldı

Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de 2019 yılında toplam 489 bin 300 dekar arazinin toplulaştırıldığı bildirildi.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, arazi toplulaştırması ile diğer altyapı hizmetlerinin birlikte düşünülmesi gerektiği, bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiği belirtildi.

Sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığında parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından yatırım maliyetlerinde tasarruf sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır, parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Aydın, Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Kayseri ilimizde 2019 yılında 3 projede toplam 901. 000 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 170 bin 900 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 730 bin 100 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor. Yozgat'ta 3 projede toplam 1.106.000 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 278 bin 560 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 827 bin 440 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor. Kırşehir'de bir projede toplam 75 bin 560 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 39 bin 840 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri tamamlandı. 35 bin 720 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor."

Ayrıca çalışmalar kapsamında sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da belirten Aydın, "Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 7 proje dahilinde 489 bin 300 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 593 bin 260 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasını planlanıyor. " ifadelerini kullandı.