Kayseri zabıtasından fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Kayseri zabıtasından fahiş fiyat denetimi

30.01.2021 14:05
Kayseri zabıtasından fahiş fiyat denetimi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, iş yerlerinde, marketlerde, AVM'lerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkışı kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan iş yerlerine tutanak tutuldu.

Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol edip, hijyen denetimi de yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri zabıtasından fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


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