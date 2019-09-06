Kayseri zihinsel engelli çocuklara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet

Zihinsel engelli çocuklara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet

Kayseri'de zihinsel engelli çocukların günlük bakımını sağlayacak, 'Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi' düzenlenen törenle hizmete açıldı. 5 yıldızlı otel konforunda hizmetin verildiği çocuk evi 4-12 yaş grubundaki zihinsel engelli çocuklara hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ateş ailesi tarafından Kocasinan İlçesi Gervhernesibe Mahallesi Mimarsinan parkı içerisinde yaptırılan 15 kişi kapasiteli, 'Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi' törenle açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, çocuk evinin 4-12 yaş arası günlük 15 çocuğa hizmet vereceğini kaydetti. Karcıoğlu, Zihinsel engelli çocukların ailelerinin hayatları 24 saat çocuklarına bağımlı. Onlarsız yiyemezler, yatamazlar, uyku uyumazlar, bir şey yapamazlar. Sürekli bağımlıdırlar. Bizde, Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de yine ilklere imza atarak bu anlamda gönül belediyeciliğinin bir eseri olarak burada 4-12 yaş grubu zihinsel engelli çocuklarımız ve ailelerine hitap ediyor. Burada özel eğitim öğretmeniz, çocuk gelişim uzmanımız, bakıcı eğitici anneler ve sorumlumuz olmak üzere 5 personel ile günlük 15 kapasitede çocuğumuza hizmet verilecek dedi.