Son Dakika Haberleri: Kayseri zihinsel engelli çocuklara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri zihinsel engelli çocuklara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet

21 dakika önce

Zihinsel engelli çocuklara 5 yıldızlı otel konforunda hizmetKayseri'de zihinsel engelli çocukların günlük bakımını sağlayacak, 'Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Zihinsel engelli çocuklara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet

Kayseri'de zihinsel engelli çocukların günlük bakımını sağlayacak, 'Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi' düzenlenen törenle hizmete açıldı. 5 yıldızlı otel konforunda hizmetin verildiği çocuk evi 4-12 yaş grubundaki zihinsel engelli çocuklara hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ateş ailesi tarafından Kocasinan İlçesi Gervhernesibe Mahallesi Mimarsinan parkı içerisinde yaptırılan 15 kişi kapasiteli, 'Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi' törenle açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, çocuk evinin 4-12 yaş arası günlük 15 çocuğa hizmet vereceğini kaydetti. Karcıoğlu, Zihinsel engelli çocukların ailelerinin hayatları 24 saat çocuklarına bağımlı. Onlarsız yiyemezler, yatamazlar, uyku uyumazlar, bir şey yapamazlar. Sürekli bağımlıdırlar. Bizde, Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de yine ilklere imza atarak bu anlamda gönül belediyeciliğinin bir eseri olarak burada 4-12 yaş grubu zihinsel engelli çocuklarımız ve ailelerine hitap ediyor. Burada özel eğitim öğretmeniz, çocuk gelişim uzmanımız, bakıcı eğitici anneler ve sorumlumuz olmak üzere 5 personel ile günlük 15 kapasitede çocuğumuza hizmet verilecek dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklara içki içiren anne ve baba olayında yeni gelişme
Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı Kilo aldığını sandı, karnından 7 kiloluk kitle çıktı İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri zihinsel engelli çocuklara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]