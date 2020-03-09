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Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı
6 saat önce
Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin 2020 faaliyet planlamasında yer alan Muaythai Aday Hakem kursu yoğun katılımla yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin 2020 faaliyet planlamasında yer alan Muaythai Aday Hakem kursu yoğun katılımla yapıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Brifing Salonu'nda gerçekleştirilen kursa Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit Durmaz ve profesyonel hakem kurulu başkan yardımcısı ve Kayseri il hakem kurulu başkanı Hüseyin Gazi Sönmez kurs eğitimcisi olarak katıldı. Kurs boyunca 48 aday hakemi eğitim aldı. Federasyon As Başkanı Halil Demir, kursu ziyaret ederek hem bilgi aldı hem de katılımcılara başarılar diledi. - KAYSERİ
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