Kayserigaz'dan abonelere uyarı - Son Dakika

Kayserigaz bacalı cihaz kullanımında güvenliği tehlikeye atan uygulamalara karşı abonelerini uyardı.

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz cihazlarına proje dışı müdahale edilmesinin güvenlik için büyük risk oluşturduğunu, abonelerin doğal gaz tesisat ve cihazlarıyla ilgili her türlü değişim için mutlaka kendileriyle temasa geçmesi gerektiğini bildirdi.

Evlerde ve iş yerlerinde güvenlik riski oluşturan baca bağlantıları ve periyodik bakımları yaptırılmayan doğal gaz tesisatlarına karşı aboneleri uyaran Akbaba, özellikle uygunsuz baca nedeniyle yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkati çekti.

Akbaba, "Kayserigaz'ın onayı olmadan montajı yapılan bacalı doğal gaz cihazlarında, atık gaz çıkışının baca yerine doğrudan dışarıya bağlanması büyük tehlike yaratıyor. Abonelerimizin güvenlikleri için doğal gaz cihazlarına proje dışı müdahalede bulunmamaları, yeni cihaz taktırdıklarında veya doğal gaz tesisatında bir değişiklik yapmaları gerektiğinde mutlaka bize başvurmaları gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Acil müdahale ekiplerinin 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatan Akbaba, doğal gazın kurallara uygun olarak kullanıldığında güvenli bir yakıt olduğunun kaydetti.