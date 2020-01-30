Kayserigaz'dan abonelerine uyarı - Son Dakika

550 binden fazla aboneye kesintisiz ve kaliteli doğalgaz dağıtım hizmeti sunan Kayserigaz, tüketicileri yetkisiz tahsilat noktalarına karşı uyardı. Kayserigaz tarafından yapılan açıklamada, "Abonelerimiz fatura ödemelerini mutlaka yetkili ödeme noktalarına yapmalı. Aksi takdirde mağduriyet yaşayabilirler" denildi.



Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz, yetkisiz olarak fatura tahsilatı yapan noktalara karşı abonelerini dikkatli olmaya çağırdı. Kayserigaz'dan yapılan açıklamada izni olmadığı halde fatura tahsilatı yapan bu işletmelerin çeşitli mağduriyetlere yol açtığına işaret edilerek, "Abonelerimiz çağrı merkezimizi arayarak veya internet sitemizi ziyaret ederek, anlaşmalı ödeme noktaları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca faturalarının arkasındaki bilgilerden de bu ödeme noktalarının listesine ulaşabilirler. Anlaşmalı olmadığımız kuruluşlar tarafından alınacak hizmet bedellerinden ve/veya resmi kurum izni olmadan faaliyette bulunan yetkisiz ödeme merkezlerine yapılacak ödemelerden dolayı mağduriyet yaşamamaları için abonelerimizi uyarmak isteriz" ifadelerine yer verildi.



KAYSERİGAZ İLE BAĞLANTILARI YOK



Aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren ve izinsiz fatura tahsilatı yapan bu tür işletmelerin Kayserigaz ile hiçbir bağlantısı olmadığının da altının çizildiği açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: "Yetkisiz ödeme noktalarının bazıları fatura bedellerini hiç yatırmıyor, bazıları da geç ödeme yaparak abonelerimizin gecikme faizine maruz kalmasına neden oluyor. Bu işletmeler tarafından verilen dekont ve benzeri belgelerin yasal bir dayanağı olmadığı için tüketiciler herhangi bir hak da iddia edemiyorlar. Her zaman abonelerinin yanında yer alan bir şirket olarak, olası bir mağduriyetin önüne geçmek adına abonelerimizin dikkatini çekmek istiyoruz."



İNTERNET SİTESİNDEN TAKSİTLİ ÖDEMEK MÜMKÜN



550 binden fazla abonesi bulunan Kayserigaz, abonelerinin herhangi bir ödeme sorunu yaşamaması için çok sayıda kanaldan tahsilat hizmeti veriyor. '3D güvenlikli sanal POS' uygulamasını başlatan Kayserigaz, www.kayserigaz.com.tr adresi üzerinden kredi kartı ile doğalgaz faturalarını da taksitli ödenebilmesini mümkün hale getirdi. Doğalgaz aboneleri; Kayseri'nin muhtelif yerlerinde bulunan Akıllı Vezneler, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar ve noktalar yanı sıra BYZ Outlet ve KayserMall AVM içinde bulunan Kayserigaz abone merkezlerinden ödeme yapabildikleri gibi ilçelerde de Kayserigaz anlaşmalı ödeme noktalarından fatura tahsilatlarını gerçekleştirebiliyor. - KAYSERİ