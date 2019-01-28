Son Dakika Haberleri: Kayserigaz'dan Çalışan Paylaşım Toplantısı

Kayserigaz'dan Çalışan Paylaşım Toplantısı

1 saat önce

Kayserigaz tüm çalışanlarının katılımıyla Çalışan Paylaşım Toplantısı düzenledi.

Kayserigaz'dan Çalışan Paylaşım Toplantısı, System.String[]
Kayserigaz tüm çalışanlarının katılımıyla Çalışan Paylaşım Toplantısı düzenledi.

Kayserigaz'ın çalışanlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği geleneksel Çalışan Paylaşım Toplantısı Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay'ın konuşması ile başladı. Konuşmasında "Kayserigaz olarak çalışanlarımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmesi bizim için çok önemli. Çok şükür geçtiğimiz yılı kaza ve yaralanma yaşanmadan geçirdik. Kayserigaz'daki birlik ve beraberliği koruyup bir aile olmanın gereklerini yerine getirdik. Çalışanlarımızın mutlu olması beraberinde müşteri memnuniyetini de getirdi, yüzde 99'luk müşteri memnuniyeti oranımızla da bunu kanıtlamış olduk. Nice başarılara imza atacağımız bir yıl olmasını dilerim" dedi. Kayserigaz Bölüm Yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar, rakamsal veriler ve görseller çalışanlar ile paylaşıldı. Toplantı, 2018 değerlendirmelerinin ardından Kişisel Marka İtibar ve İmaj Danışmanı Rüzgar Mira Okan'ın konuşması ile devam etti. Alanında yaptığı başarılı çalışmalar ile adından söz ettiren Rüzgar Mira Okan verdiği seminerde, kurumsal temsil, kişisel marka, imaj ve itibar ile ilgili konularda yaptığı sunumla Kayserigaz çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ipuçları verdi.

Çalışanlarına verdiği değeri her fırsatta gösteren Kayserigaz uzun yıllar birlikte olduğu çalışanlarını da unutmadı. Çalışan Paylaşım Toplantısı'nda 10. yılını tamamlayan Kayserigaz çalışanlarına kıdem ödülleri verildi. İnsan Kaynakları ve Strateji Müdürü Hatice Berk plaket ve hediyelerini vermek üzere 10. yılını dolduran isimleri açıklarken uzun yıllar beraber çalışma temennisinde bulunarak Kayserigaz'a kattıkları değer için onlara teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletiyle Dükkana Daldı, "Yabancı Değilim Ağabey" Dedi Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:12:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserigaz'dan Çalışan Paylaşım Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]