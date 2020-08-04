Kayserigaz, Ebiç Mahallesi'ndeki 48 cadde ve 525 haneyi doğalgazla buluşturacak - Son Dakika

Kayserigaz, Ebiç Mahallesi'ndeki 48 cadde ve 525 haneyi doğalgazla buluşturacak

iştiraki Kayserigaz, Ebiç Mahallesi'ni doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kayserigaz, Ebiç Mahallesi'ndeki 48 cadde ve 525 haneyi doğalgazla buluşturacak, System.String[]

iştiraki Kayserigaz, Ebiç Mahallesi'ni doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor. Kayserigaz, toplam 2,5 milyon TL'lik yatırımla 48 cadde ve 525 hanenin bulunduğu Ebiç'e yıl sonuna kadar doğalgaz arzını sağlamayı planlıyor.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı Kayserigaz, Kayseri'nin Ebiç Mahallesi'ni çevreci ve ekonomik doğalgaz ile buluşturacak. 9 Temmuz 2020 tarihinde altyapı çalışmalarına başlayan Kayserigaz, 2 milyon 588 bin TL'lik yatırımla hayata geçirdiği projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, temiz enerjiyi kaliteli hizmetle Kayseri'nin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda Ebiç Mahallesi'ne doğalgaz arzını sağlamak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Akbaba, şöyle devam etti; "48 cadde ve 525 hanenin bulunduğu Ebiç'e proje kapsamda 22 bin metrelik polietilen hat ve 3 bin metre servis hattı olmak üzere toplam 25 bin metre doğalgaz hattı çekilecek. 3 bin metrelik servis hattı ile 350 adet servis kutusunun dahil olduğu projeyi yıl sonuna kadar tamamlayarak Ebiç'i de hizmet ağımıza dahil edeceğiz."

Sektöre ve tüm paydaşlarına ilham veren marka vizyonu ile doğalgaz dağıtım sektöründe öncü rol üstlendiklerini belirten Dinçer Akbaba, "Profesyonel ekibimizle 550 bini aşkın abonemize kesintisiz ve kaliteli doğalgaz dağıtım hizmeti sunuyoruz. Umuyoruz ki; önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlarımızla Kayseri'nin doğalgaz kullanamayan ilçe ve mahallelerine de ulaşacağız" diye konuştu.

Kayserigaz, 10 ilçe ve 218 mahallede 550 bini aşkın abonesine 246 çalışanıyla doğalgaz dağıtım hizmeti veriyor. - KAYSERİ

Kayserigaz, Kayseri, Ebiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserigaz, Ebiç Mahallesi'ndeki 48 cadde ve 525 haneyi doğalgazla buluşturacak - Son Dakika
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