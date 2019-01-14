Son Dakika Haberleri: Kayserigaz Enerji Haftası'nda Çocuklarla Buluştu

Kayserigaz Enerji Haftası'nda Çocuklarla Buluştu

1 saat önce

Kayserigaz'ın sevimli Maskotu Dolgi ve arkadaşları Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında BYZ Outlet Alışveriş Merkezi'nde minik seyircileri ile buluşarak onlara enerji tasarrufunu anlattı.

Kayserigaz Enerji Haftası'nda Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Kayserigaz'ın sevimli Maskotu Dolgi ve arkadaşları Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında BYZ Outlet Alışveriş Merkezi'nde minik seyircileri ile buluşarak onlara enerji tasarrufunu anlattı.

Kayserigaz'ın, çocukları bilinçlendirerek, bulundukları her ortamda, enerjiyi daha verimli kullanan ve enerji verimliliği konusunda ülkesine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmeleri için yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında düzenlenen tiyatro etkinliğinde Dolgi ve arkadaşları "tasarruf nedir, tasarruf yöntemleri, enerji nedir, evimizde nasıl enerji tasarrufu yaparız, doğalgaz nedir" gibi konuları çocuklara anlattı.

Çocukların tiyatro ve müzikli oyunlar ile eğlendiği etkinliğe katılım oldukça fazlaydı. Enerji tasarrufu ile ilgili öğrendiklerini uygulamak konusunda Dolgi'ye söz veren çocuklar şarkılar eşliğinde dans ederek etkinliğin tadını doyasıya çıkardı. Çocukların, Dolgi'nin tasarrufla ilgili sorduğu sorulara doğru yanıt vermesiyle, Dolgi onları birer enerji kahramanı ilan etti ve onlara enerji kahramanı pelerinlerini taktı.

Kayserigaz Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur; "Geleceğimizin mimarı olan çocukların enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi için Kayserigaz olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışıyoruz. Çocuklar tarafından çok sevilen maskotumuz Dolgi, onları eğlendirerek enerji tasarrufu konusunda bilinçlendiriyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, çocukları çevrenin korunması ve var olan enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması konularında bilinçlendirmeye ve çocuklara topluma karşı duyarlı bireyler olmaları yolunda katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:43 Kaynak: İHA

Kayserigaz, Güncel
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