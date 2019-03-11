Son Dakika Haberleri: Kayserigaz Engelsiz Yaşama Destek Vermeye Devam Ediyor

Kayserigaz Engelsiz Yaşama Destek Vermeye Devam Ediyor

1 saat önce

Enerji sektöründeki başarılarının yanı sıra, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelerin de içinde olan Kayserigaz, Anadolu Sakatlar Derneği'nin Erciyes'de düzenlediği etkinliğe destek oldu.

Kayserigaz Engelsiz Yaşama Destek Vermeye Devam Ediyor, System.String[]
Enerji sektöründeki başarılarının yanı sıra, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelerin de içinde olan Kayserigaz, Anadolu Sakatlar Derneği'nin Erciyes'de düzenlediği etkinliğe destek oldu.

9 Mart Cumartesi günü Erciyes Dağı'nda düzenlenen organizasyona yaklaşık 500 görme, işitme ve bedensel engelli vatandaş katıldı. Düzenlenen aktivitelerle engellilerin aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmesi sağlandı. Kayserigaz'ın organize ettiği mangal etkinliğinde, katılımcılar keyifli sohbetler eşliğinde güzel havanın tadını çıkardılar. Hem toplumda hem de engelli bireyler arasında bir bakış açısı oluşturması bakımından bu gibi organizasyonların çok önemli olduğunun altını çizen Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Efdal Özkartal, "Düzenlediğimiz etkinliklerde Kayserigaz'ın yanımızda olması bizleri çok mutlu ediyor. Kayserigaz'ın enerji sektöründeki başarılı çalışmalarının yanı sıra, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelerin içinde olması diğer tüm şirketlere örnek oluyor. Başta Genel Müdür Adem Dincay olmak üzere Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur'a ve etkinlikte yanımızda olup bize destek olan Kayserigaz çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Kayserigaz yetkilileri, her sene düzenledikleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine engelli vatandaşları da dahil etiklerini ve onların toplumsal hayatın içinde olarak kendilerini daha rahat ifade etmeleri için her zaman destek olacaklarını belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Erciyes, Kayserigaz, Güncel
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