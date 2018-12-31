Son Dakika Haberleri: Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, "Kayseri Halkı Bizden Memnun Biz de Onlardan Memnunuz"

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, "Kayseri Halkı Bizden Memnun Biz de Onlardan Memnunuz"

1 saat önce

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, " Kayseri halkı bizden memnun bizde onlardan memnunuz" dedi.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay,
Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, " Kayseri halkı bizden memnun bizde onlardan memnunuz" dedi.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, Kayseri halkına güzel hizmetler verdikçe mutlu olduklarını ifade ederek, "Gerek Yahyalı gerek Tomarza da gerek Kayseri'nin doğalgaz ile buluşmuş tüm ilçelerinde ve tüm mahallelerine yatırımlarımız devam etti. Kasım ayının 8'inci gününde Yahyalı ilçemize doğalgaz verme töreniyle vatandaşlarımızı doğalgaz ile buluşturduk. 2018 yılının toplamına baktığımızda toplamda 580 kilometrelik doğalgaz boru hattı döşedik. 80 kilometresi çelik hat, 500 kilometresi de polietilen ve servis hatlarından ibaretti. Aynı zamanda yaklaşık 12 bin servis kutusu koyduk" diye konuştu.

Dinçay, tüm yatırım ve binaların tek amacının Kayseri halkına daha iyi bir şekilde hizmet vermek olduğunun altını çizerek, "Biz gerçekten Kayseri halkına güzel hizmetler verdikçe mutlu oluyoruz. Mesela Yahyalı'ya gaz verdiğimiz zaman o yaşlı insanların duaları bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. O yüzden bizler de mutluyuz. Kayseri halkı bizden memnun bizde onlardan memnunuz. 2019 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. 2018 yılının sonlarında başlamış olduğumuz Yemliha'yı tamamlayacağız. Tomarza ilçemize doğalgazın arzını sağlayacağız.2019 yılının ikinci yarısında doğalgazı verip Tomarza'da ki ilçemize doğalgazın arzını sağlayacağız. 2019 yılının ikinci yarısında doğalgazı verip oradaki insanlarımızı da kış gelmeden doğalgaz ile buluşturacağız. Melikgazi, Kocasinan veya Talas gibi tüm ilçelerimizin doğalgazın gitmesi gereken mahallelerini de doğalgaz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Biz bu çalışmalarımızı yetkili belediyelerle de koordinasyon içerisinde yapıyoruz. 2019 yılında da hedefimiz inşallah 60 Milyon TL'lik yatırımı Kayserimize yapmaktır. 500 kilometrelik bir şebeke daha ilave edeceğiz. Şuanda toplamda şebeke miktarımız 5 bin kilometreye yaklaştı. Bu her yıl 500 veya 600 kilometre yatırımlarla devam ediyor." diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:32 Kaynak: İHA

Tomarza, Kayserigaz, Kayseri, Güncel
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