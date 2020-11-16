Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi - Son Dakika

Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi

16.11.2020 12:26
Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi, System.String[]

Kayserigaz, evlerde ve iş yerlerinde güvenli doğal gaz kullanımına yönelik dikkat edilmesi gereken konuları 13 madde ile abonelerin bilgisine sundu.

Kayserigaz, evlerde ve iş yerlerinde güvenli doğal gaz kullanımına yönelik dikkat edilmesi gereken konuları 13 madde ile abonelerin bilgisine sundu. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, "Doğal gaz kullanımının arttığı sonbahar ve kış aylarında, abonelerimize gerekli güvenlik önlemlerini bir an önce almaları için hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz" dedi.

Kayserigaz, abonelerini bilgilendirmek için 13 adımda güvenli doğal gaz kullanımı için önemli noktaları belirtti. Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, konforlu ve temiz yakıt olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güvenlik riski oluşturan uygulamalara karşı uyarılar yer aldı. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, "Doğal gaz kullanımının arttığı sonbahar ve kış aylarında, abonelerimizi gerekli güvenlik önlemlerini bir an önce almaya davet ediyoruz. Bunun için güvenli kullanım tedbirlerinin yer aldığı mesajlarımızı hazırlayarak abonelerimizi mümkün olan tüm mecralardan bilgilendiriyoruz" dedi. Dinçer Akbaba, özellikle Kayserigaz'ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek; "Abonelerimizin, doğal gazla çalışan cihazların projesinde değişiklik yapacak şekilde kendilerinin müdahalede bulunmamaları, cihaz taktırdıklarında veya mevcut doğal gaz tesisatlarında bir değişiklik yapmaları gerektiğinde mutlaka Kayserigaz'a başvurmaları gerekiyor. Abonelerimizin ve ailelerinin güvenliği için baca bakımının ve cihaz temizliğinin her yıl düzenli olarak yaptırılması oldukça önemli. Doğal gaz kullanırken cihazın bulunduğu alanda yer alan havalandırma menfezlerini mutlaka açık tutmak gibi hayati kuralların ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor" dedi. Kayserigaz'dan yapılan açıklamada, doğal gazın güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken 13 madde şu şekilde sıralandı:

1. Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren 'CE belgesi' olmasına dikkat ediniz.

2. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak, her yıl yetkili firmalara yaptırınız.

3. Kombi, şofben gibi yakıcı cihazları doğal gaz bacasına bağlayan atık gaz borusunu periyodik olarak sertifikalı firma veya yetkili servislere kontrol ettiriniz.

4. Ortama oksijen girişinin sağlanması için havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayınız. Bacalı yakıcı cihazın kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesini sağlayınız.

5. Kayserigaz'ın onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz, ettirmeyiniz. cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.

6. Doğal gaz tesisatlarınıza her yıl ısıtma sezonu başında sertifikalı firmalar aracılığıyla genel kontrol ve bakım yaptırınız. Sertifikalı firmalara www.kayserigaz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

7. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayınız ve bacalı cihazların bulunduğu yerlerde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurunuz. CO alarm cihazının yıllık olarak kontrollerini yaptırınız.

8. Bacalı yakıcı cihaz ile doğal gaz bacası arasındaki bağlantının, paslanmaz çelik malzemeden olmasına dikkat ediniz.

9. Mutfaklarda doğal gaz kullanılan bacalı cihazların bağlandığı doğal gaz bacalarına aspiratör bağlamayınız. Banyolarda doğal gazlı bacalı cihaz kesinlikle kullanmayınız.

10. Yakıcı cihazlara ait fleks, hortum gibi esnek bağlantı parçalarının yıpranmamış, yırtılmamış, delinmemiş olmasına dikkat ediniz ve sık sık kontrol ediniz.

11. Yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servis ile iletişime geçiniz.

12. Gaz yakıcı cihazlarınızın hermetik sistem olması halinde; hermetik baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca bağlantısı üzerindeki bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kontrol edin.

13. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatınız.

Kayserigaz'dan yapılan açıklamada, olası bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili olarak şu bilgilere de yer verildi: "Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayınız, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız. Doğal gaz ile çalışan cihazlarınızın ve sayacınızın vanasını kapatınız. Kapı zilini ve telefonunuzu kullanmayınız. Gaz kokusu olan yerde bulunan kişileri ortamdan uzaklaştırınız. Gaz kokusu bulunan yerden uzaklaşarak Doğal Gaz Acil 187 Hattı'nı arayınız." - KAYSERİ

Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi
Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi

Kayserigaz, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak "Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu         
11:18
Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek         
11:02
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 13:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei